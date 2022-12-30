Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı: Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili görevden alındı
Ticaret Bakanlığınca yapılan idari soruşturma sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı.
Ticaret Bakanlığının, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır" sözleri kullanıldı.
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) December 30, 2022
Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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