Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 752'nci Yıl Dönümü anma programına bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

Değerli Hacıbektaş dostları, sevgili canlar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ebediyete irtihalinin 752’nci yıl dönümünde gönül sultanımız, pirimiz, irfan pınarımız, hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle, ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum.

O Hak aşıkları ki geride bıraktıkları eserleri ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede, peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz.

"Gelin canlar bir olalım"

Hacı Bektaş Veli'nin "gelin canlar bir olalım" çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzedelerimizin imdadına koştuk. Devlet millet el ele, gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Depremden sadece 3 ay sonra, tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladık.

"Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz"

Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah'a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaşı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752’nci seneyi devriyesinde Hacı Bektaşı Veli Hazretleri'ni tazimle yad ediyorum. Hacı Bektaş Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.