MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hmZ4IstHuP