1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma'nın çalışmaları sonucunda tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Agit" kod adlı Veysi Aydemir olduğu tespit edildi.

11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 5 saldırıya katılmışlar

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 2015-2021 yılları arasında 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 saldırıya katıldıkları ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 8 kişi de gözaltına alındı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili detayları paylaştı...

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."