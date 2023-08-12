Cevdet Yılmaz: Çadırda vatandaşımız kalmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesi ziyareti kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuştu.

Bölgede çadırda vatandaş kalmadığını vurguladı. Kalıcı konutlar için hak sahibi olanların tamamının konteynerlere yerleştirildiğini dile getirdi. Nurdağı ve İslahiye'de tamamlanan bazı konutların ekim ayında teslim edileceğini belirtti.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti;

Ekim ayı itibarıyla Nurdağı'nda, İslahiye'de belli konutlarımız bitmiş olacak ve inşallah hak sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız 762 milyar lira olacak. Diğer harcamalarımızı sayarsak yerel yönetimleri, Sosyal Güvenlik, İŞKUR, başka çalışmaları dahil edersek 1 trilyon liraya yakın bir kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim.

Öncelikle acil işler tamamlandı. Çadırda kalan vatandaşlarımız kalmamış durumda. Kalıcı konutunu bekleyen hak sahipleri konteynerlere yerleştirilmiş durumda. Artık rrizleri yönetmemek için riskleri daha iyi yönetmemiz lazım. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları var. İnşallah meclise bazı yeni düzenleme önerileri de gelecek.