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TRT Haber 12.08.2023 12:38

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski hakim Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski tetkik hakim Necmeddin Özmen, Ankara'da gözaltına alındı. Özmen'in gizlenmek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, başka kişilere ait kimlikler kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski hakim Ankara'da yakalandı
[AA (Arşiv)]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde 7 yıldır firar olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç Tetkik Hakiminin Bylock kullanıcısı olduğu, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli olarak kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı ortaya çıktı.

Özmen'in üzerinde mali değeri 1,5 milyon lira olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yurtdışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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