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TRT Haber 12.08.2023 01:35

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili kurum ve vakıflar çalışmalarını yapacak. Kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yardım alacak ihtiyaç sahibi aileler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek.

Vakıflar tarafından tespit edilen hane sayıları bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek.

Teslimatlar ihtiyaç doğrultusunda yapılacak

Kömür dağıtımı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

Dağıtımı yapılan kömür, ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak. 

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