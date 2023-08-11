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Gündem
TRT Haber 11.08.2023 22:10

İyi Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yerel iktidarda komşu olalım" çağrısına İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" mesajıyla karşılık verdi.

İyi Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

Bahçeli'nin çağrısına İyi Parti'den cevap geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yazılı açıklama yaptı: 

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İyi Parti’de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet."

 

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