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Gündem
AA 11.08.2023 21:50

Bakan Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin, teşvik ödemesini etkilemediğini ifade ederek, bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin, diğer bir meslek grubunun aleyhine olmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Bakan Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine dair açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin doktorlar için kayba yol açacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin düşük kaldığını ve bunun yükseltileceği konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Koca, ödemenin "teşvik havuzundan" yapılacağı ve doktorlar için kayba neden olacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddiaların ortaya atıldığını aktardı. Bu durumun üzücü ve şaşırtıcı olduğunu belirten Koca, şunları ifade etti:

"Uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15'inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk. Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform'un beklenen yeni dönemi var."

 

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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