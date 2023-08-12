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Gündem
AA 12.08.2023 13:14

Bakan Göktaş: Kimseyi geride bırakmayan anlayışla hareket ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Projemiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Bakan Göktaş: Kimseyi geride bırakmayan anlayışla hareket ediyoruz
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Projesi'yle kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları giderdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, projeyle ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bu yıl 7 binden fazla personel ile 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Göktaş, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerini sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için belirli periyotlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi vatandaşlarda olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Projemiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz."

Sosyal hizmet faaliyetlerini her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda onlara yönelik sosyal hizmet modellerimizi daha titiz, daha şefkatli ve daha ilgili olacak şekilde devam ettireceğiz." açıklamasını yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Yardımlar
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