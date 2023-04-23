Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla TCG Anadolu'yu uğurlayacak

Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu selamlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.

Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Sakarya'da bir dizi açılış gerçekleştirecek ve halka hitap edecek.

Daha sonra Tank Palet Fabrikasında Altay tankı teslim törenine katılacak.