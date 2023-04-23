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Gündem
AA 23.04.2023 08:43

Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir ilkesiyle taçlanan bu kutlu günde göğsümüz, mukaddes vatanımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli irade ve bağımsızlığın simgesi olan TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın kıvancını yaşadıklarını belirten Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir ilkesiyle taçlanan bu kutlu günde göğsümüz, mukaddes vatanımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarıyor. Gelecekte dünyamız için atacakları adımların bizimkilerden çok daha büyük olacağına inandığım evlatlarımızın ufuklarını genişletmek yolunda kararlılıkla çalışıyoruz. Bu uğurda en büyük fedakarlıkları yapmaktan çekinmemiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden Birinci Meclis'teki vekillerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte geleceğimizin ışığı evlatlarımızın ve kıymetli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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23 Nisan Anıtkabir Mahmut Özer
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