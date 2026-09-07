Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıktı

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durum açıklandı.

Açıklamada ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e çıktığı, kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan 6 bin 672 kişinin tedavi gördüğü ifade edilen açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 402 güvenlik çalışanının görevlendirildiği belirtildi.

Nepal hükümetinin bir günlük yas ilan etmesinin ardından bugün bayraklar yarıya indirildi. Yerel halk, hayatını kaybedenler ve kayıp kişiler için anma törenleri düzenledi.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.