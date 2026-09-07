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Ekonomi
AA 07.09.2026 10:29

BIST 100 endeksi 14.018,75 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 14.018,75 puandan başladı.

BIST 100 endeksi 14.018,75 puandan başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 6,34 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.018,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,58 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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