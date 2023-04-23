Bağımsızlık mücadelesinin karargahı 103 yaşında

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu milletin başında hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir." Milletin kaderini, yine milletin kendisinin belirlemesi gerektiğini bu sözlerle anlatıyordu. Yalnız bir makamın olduğunu, o makamın milletin kalbi ve vicdanı olduğunu söylüyordu. Büyük Önder Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından kararlıydı.

Vatanın selameti için önce Meclis kurulmalıydı. Meclis binasının yapımına zaman yoktu. O yüzden İttihat ve Terakki Fırkası'nın, kulüp binasının kullanılması fikri öne çıktı.

Sadece düşmanla değil yoklukla da savaşan Anadolu'da bozkırın ortasında tamamlanamayan bir binaydı Meclis binası... Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattı. Mebusların oturacağı sıralar okullardan, gaz lambaları kahvehanelerden toplandı. O gün yanan ışık bir daha hiç sönmeyecek kurtuluş yolunu aydınlatacaktı.

Meclis dualarla açıldı

Güneşli bir cuma günü Hacı Bayram'ın önü kalabalıktı. Köylüsü kentlisi, herkes Atatürk'ün gözlerindeki kararlılığa bakıyordu. Meclis, 1920'de Nisan'ın 23'ünde Cuma günü milletin dualarıyla açıldı. Cuma namazının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi. İlk gün 115 temsilci ile toplandı Meclis. Açış konuşmasını en yaşlı üye Sinop Milletvekili Şerif Bey yaptı.

23 Nisan çocuklara armağan edildi

23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı. Ulu Önder Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı ise 1983 yılında kabul edildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, şunları kaydetti;

"Mustafa Kemal Paşa, başından itibaren kurtuluşu Meclislerle ve milli iradeyi temsilen yapmak istiyordu. Her hareketinde her adımında etrafındaki halkayı genişletme ve daha çok milleti temsil edebilecek bir iradeye ulaşmayı hesap etmekteydi.

Büyük kalabalıklar tarafıdan karşılanmış Anadolu'nun bağrına basılmıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa daha buraya gelirken Anadolu halkı üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. Çünkü Anadolu halkı umutsuzluk içindedir. Ona umut lazımdır. Gazi Mustafa Kemal, oy birliği ile yeni Meclis başkanı seçildi. Ankara'da yeni bir devletin temelleri atıldı. Meşhur hattat Hulusi efendinin yazdığı "Hakimiyet Milletindir" sözü kürsünün arkasına asıldı. Tüm zorluklara rağmen istiklal mücadelesinde milli irade hakim kılındı.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

Kurgu: Volkan Bağcı