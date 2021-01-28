Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şöyle dedi:

"Çok değerli kardeşim, gününüz aydın olsun...

Bugün bilim adına çok değer verdiğimiz, büyük önem atfettiğimiz TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde olacağız. Külliye’de saat 1 civarı başlayacak törenle, bilim insanlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz.

Saat 3 buçukta ise 2021’in ilk Milli Güvenlik Kurulu’nu yine Cumhurbaşkanlığı Külliye’mizde toplayacağız. MGK toplantımızın şimdiden ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum."