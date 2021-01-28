Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şöyle dedi:
"Çok değerli kardeşim, gününüz aydın olsun...
Bugün bilim adına çok değer verdiğimiz, büyük önem atfettiğimiz TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde olacağız. Külliye’de saat 1 civarı başlayacak törenle, bilim insanlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz.
Saat 3 buçukta ise 2021’in ilk Milli Güvenlik Kurulu’nu yine Cumhurbaşkanlığı Külliye’mizde toplayacağız. MGK toplantımızın şimdiden ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Telegram BİP
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