Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye’den 20 bin doz COVID-19 aşısının bugün KKTC'ye ambulans uçakla gönderilmesinde mutabakata varıldı.

Türkiye, ilk parti 20 bin doz koronavirüs aşısını 14 Ocak’ta göndermişti.

Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı teşekkürü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede, dayanışma ve birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, ambulans uçakla Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek 20 bin doz koronavirüs aşısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.