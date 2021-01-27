Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi Meclis'te görüşüldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklifle yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Şirketlere iş yapma kolaylığı sağlanması hedefleniyor.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklif kabul edildiği takdirde çalışma hayatı yeniden düzenlenecek.
Düzenleme ile imza sirküleri kaldırılacak. Elektronik ortamda şirket kurabilmenin önü açılacak.
Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik teşvik süreleri de uzatılacak.
Bölgelerde tasarım, Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar vergiden muaf olacak.
AK Parti grubunun sunduğu kanun teklifinin ilk bölümü Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Etiketler: Araştırma TBMM TBMM Komisyonları Yüksek Teknoloji
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