Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konular ele alındı.
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