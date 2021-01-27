Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 5 yıl aradan sonra yapılan istikşafi görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmelerin olumlu bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. "Arzumuz sorunları çözüme ulaştırmak, tansiyonu düşürmek" dedi.

[Yunanistan ile istikşafi görüşmeler] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Toplantı olumlu bir ortamda gerçekleştirildi. Arzumuz sorunları çözüme ulaştırmak, tansiyonu düşürmek.https://t.co/tz4bYAU42T pic.twitter.com/VP0nnByEsT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Sıradaki toplantı Yunanistan'da

Bir sonraki toplantının Yunanistan'da yapılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşamadığımız konular eskiden beri var bunları konuşacağız" dedi.

"Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer mekanizmaların toplanması da önemli. Daha önce açıklayamadığımız eylem planında iki bakanlık arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun kimseye faydası yok."