Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 489 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 675 yeni hasta tespit edildi, 132 kişi vefat etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 179 bin 419 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1765 oldu, 8 bin 803 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.
Etiketler: Son Dakika Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
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