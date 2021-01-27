Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Paraguaylı mevkidaşına tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Euclides Avecedo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Paraguaylı mevkidaşı Euclides Avecedo'yu tebrik etti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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