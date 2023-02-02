Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15 olarak açıklandı.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. https://t.co/5FYQ4gwv3j pic.twitter.com/ww2FODytZg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2023
TRT ortak yayınında, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.
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