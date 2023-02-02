MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15 olarak açıklandı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. https://t.co/5FYQ4gwv3j pic.twitter.com/ww2FODytZg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2023

TRT ortak yayınında, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.