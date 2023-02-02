Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi var. 4 yıllık görev süresi 13 Şubat'ta dolacak Başkan Zühtü Arslan, seçim tarihi olarak 2 Şubat'ı belirledi.

Anayasa Mahkemesi üyeleri, gizli oylamayla yeni başkanı belirleyecek. Yüksek Mahkemenin başkanı, üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla 4 yıllığına seçiliyor.

Başkan adayının seçilebilmek için 15 üyeden 8'inin oyunu alması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanana kadar oylamaya devam ediliyor. Görev süresi biten başkan da seçimde yeniden aday olabiliyor.

Arslan iki kez başkan seçildi

Zühtü Arslan, Yüksek Mahkemenin başkanlığına ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi.

Görev süresinin dolmasının ardından yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan'ın ikinci 4 yıllık dönemi 13 Şubat 2019'da başladı.