İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülke olarak 6 Şubat tarihinde yaşadığımız daha sonrasında da binlerce sarsıntıyla devam eden depremler için sizlere geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Pisti zarar gören Hatay Havalimanı’nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi ilave sorunlar olarak karışımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak Hatay’a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla hareket ettik.

AFAD'dan madencilerimize, belediyelerden STK'lara kadar dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bine ulaştık.

Depremde yıkılan her yerleşim yerini 3'er 5'er belediyemize adeta zimmetleyerek onların altyapılarını değerlendirdik.

Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Devletin ve milletin tüm imkanlarının seferber edildiğinden şüphe edilmesin. İlgili tüm kurumların personelini depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet olarak afetin ilk anından itibaren Hatay’a ve tüm deprem bölgesine ulaşabilmek için canla başla gayret ettik. Yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu.https://t.co/bWLkf5dA1o pic.twitter.com/iaCCmKRGno — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2023

Can kaybı 48 bini buldu

Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur.

Kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gerekli mekanizma kuruldu ve işler hale getirildi.

Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan ve zemin çalışmaları biten yerlerde hemen çalışmalara başladık. 650 bin konut ihtiyacımız olduğunu gördük. Hatay'da acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye’den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur.https://t.co/bWLkf5dA1o pic.twitter.com/8zHT0wIOxx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2023

Hatay ve ilçeleri önceliklerin en başında yer alacaktır

Samandağ'da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir. Geçmişte bu konuda yaşadığımız zorlukların bir daha tekerrür etmemesi için gerekli adımları ilk fırsatta atacağız. Hatay ve ilçeleri önceliklerin en başında yer alacaktır.

İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir. Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi kalkınması, zenginleşmesi kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgenin de faydasınadır.