Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' paylaşımı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı.
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Akif Ersoy
Son Haberler
- 17:14
- 17:13
- 17:00
- 16:56
- 17:14
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz