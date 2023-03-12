Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Depremin etkilediği illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de ilk ve orta dereceli okullar yarın açılıyor. 3 ilde 1 milyon 300 bin öğrenci için ikinci dönem başlayacak.
Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki tüm ilk ve orta dereceli okullarda hasar tespiti yapıldı.
Orta ve ağır hasar alan okullar boşaltılırken az hasarlı okullar onarım ve tadilattan geçirildi.
Bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde de prefabrik okullar kuruldu.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 ilde eğitim öğretim yeniden başlayacak.
Yarın ilk ders zilinin çalmasıyla 1 milyon 300 bin öğrenci için ikinci dönem başlayacak.
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