Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde halka hitap etti.

"Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık"

6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Bu depremler 11 ilimizin 61 ilçesinde yıkıma ulaştı. Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ağır kış şartları hakimdi. Bu durum ulaşım ve iletişim alt yapısına da büyük zarar vermişti. Buna rağmen ilk andan itibaren depremzedelerimizin yardımına koştuk. Gece gündüz deprem bölgesindeki depremzedelerimizin yanındaydık, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devletimiz, belediyemiz araç gereçleriyle deprem bölgesindeydi. İhtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık.

"Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirdik"

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirerek çalışmaların hızlandırılmasını sağladık. Uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkeden 90'ı çok faydalı çalışmalar yürütttü. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız"

2 kez Hatay'a geldik. Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte bu ziyaretleri yaptık, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Başta Hüseyin Yayman kardeşim acılarını yüreklerine gömnüp canla başla çalıştılar. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızdaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir.

"Hatay'a 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz"

Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarama çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.https://t.co/f0SOydvG9l pic.twitter.com/oHZUs6djE6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2023

"Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği Hatay'a veriyoruz"

Daha önceski depremlerde, yangınlarda,sellerde illerimizi nasıl sıfırdan inşa ettiysek inşallah yine kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, güvenli, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı kullanıyoruz.

'Kullanma suyundaki sıkıntıyı yeni kuyularla çözeceğiz'

Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.

"Asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz"

Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile yaşadığı doğduğu, büyüdüğü şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Neyi başaracaksak burada başaracağız. Beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz. 85 milyon olarak sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz.