Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1673 çocuk ailesine teslim edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1673 çocuğun ailesine teslim edildiğini duyurdu. 89 çocuğun Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı, 153 çocuğun ise tedavi sürecinin takip edildiği bilgisi paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.
Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1673 çocuğun ailesine teslim edildiği vurgulanan açıklamada, "89 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığı'mız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 153 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.
Çocuk bakım kuruluşlarında kimliği henüz bilinmeyen 45 çocuğun olduğu ifade edilen açıklamada, Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar sonucu 352 çocuğun vefat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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