Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tünelimizin bulunduğu bölge yüksek rakımlı ve eğimli olması nedeniyle ulaşımda sıkıntıları yaşanabildiği bir yerdir. Bu yolu kullanan tüm vatandaşlarımız rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerimiz bu gelişmeden en çok faydalanacak yerlerin başında geliyor.

İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizin her köşesinin kalkınmasını, büyümesini de o derece hızlandırırız. Gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, denizinden demirine kadar tüm hatlarda seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla seyahat edilebilmesini sağladık.

Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçkenine sıkışan turizmimiz standardı yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına genişlemektedir. Tabii güzelliklerimiz artık milyonların akınına uğrayan noktalar haline dönüşmüştür. Diğer ulaşım araçlarının da etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur.

Güçlü altyapı dolayasıyla ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanması sürecinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olma yolunda yürüyor. Son dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun her köşesinin işte bu potansiyelden rahatça faydalanmasını sağlayacak noktalardadır. İnşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.

"Bizi de seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar"

Eserler hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin istifade ettiklerini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar.

Biz yatırımlarımızı planlarken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık. İnşallah 2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletimizin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceğiz.

Gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Bunun için özellikle ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan da hedeflerinden de nasibini almamıştır. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu an yürüttüğümüz mücadeleden de zaferle çıkacağız.