Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan’ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, “Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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