Ziyaretin ardından konuşan Şentop, "Kıymetli Erbakan hocamız Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük hizmetler etmiş birisi. Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdiği insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi necmüddindir, yani dinin yıldızıdır” dedi.

Necmettin Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını söyleyen Şentop, "Kendi alanında akademisyen olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok parlak başarılar elde edebilirdi. Ancak kişisel özellikleri ve ikbalini inandığı dava uğruna feda etmeyi, bu yolda gayret göstermeyi seçmiştir. Kendisinin seçmiş olduğu alan Türkiye'de zor bir alandır. Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük özgüvene sahip olmak, davaya adanmış olmak gerekirdi. Milli görüş siyasetini yapmanın zor olduğu zamanda Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

