Vergi borcu ödeme ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart. Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler neticesinde 81 il valiliğine genelge gönderildi.

Bu hafta sonu (bugün ve yarın) vergi daireleri açık olacak.

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek ve yapılandırmak isteyenler için güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kurum çalışanları kimlik gösterecek

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.