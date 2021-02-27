Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen ve akşam namazı sonrası başlayan programın açılışında yaptığı konuşmasında, anmayı hazırlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Merhum Erbakan'ın yıllarca mücadele ettiği, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduklarını hatırlatan Erbakan, burada Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yıl dönümünde Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyor olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Erbakan için dualar okundu

Fatih Erbakan, vefatının 10. yılında anılan Necmettin Erbakan'ın örnek insan, Müslüman, mücahit ve gerçek bir dava adamı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten de örnek almamız gereken bir kimse. Cenab-ı Allah bu güzel hasretleri, özellikleri bizlere de nasip eylesin. Allah, onu andığımız, arkasından yaptığımız Hatim-i Şerifler, dualar kadar onu anlamayı ve yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin."

Programa Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta katıldı

Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre Fatih Erbakan ve camideki görevli imam hatiplerle sohbet etti.

Yatsı namazı sonrası sona eren programa Erbakan'ın ailesi, sevenleri, parti ve vakıf üyeleriyle vatandaşlar katıldı.