Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Covid-19 aşısı hibe etti

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Covid-19 aşısı daha gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak Senegal'e geçti. Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'ndaki konuşmasına, iki yıl sonra tekrar Senegal'de bulunmaktan ve seçkin bir topluluğa hitap etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldiği andan itibaren gösterilen misafirperverlikten dolayı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başta olmak üzere tüm Senegal makamlarına teşekkür etti.

Türkiye ile Senegal'in aralarındaki fiziki mesafeye rağmen daima çok yakın olduğunu ifade eden Erdoğan, Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal ile ilişkilerin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall'ın huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanlığı arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Aisata Tall Sall tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Senegal Kültür ve İletişim Bakanı Abdoulaye Diop tarafından imza altına alındı.

Türkiye ile Senegal Hükümetleri arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında "Denizcilik İşbirliği Anlaşması" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Senegal Balıkçılık ve Denizcilik Ekonomisi Bakanı Alioune Endoye tarafından imza altına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Senegal Gençlik Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Senegal Gençlik Bakanı Nene Fatoumata Tall tarafından imzalandı.

Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

Erdoğan'ın, Batı Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau'ya ziyareti NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı için iptal oldu. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Senegal'de bir araya geldi.

Senegal Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar'daki Türk evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.30'da, Senegal'in başkenti Dakar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'den ayrıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz.



Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/bO4hwGsCLN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2022

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.