Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Ankara'da bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir hekimin şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu aktardı.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Ankara
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