Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri'nin azminin, bir buluşma daha gerçekleştirdiğini açıkladı.

"PKK bu topraklardan silinecek"

Evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini duyuran Soylu, "Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor:



Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...



Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak.



Arkasında olan güçlere rağmen PKK,

BU TOPRAKLARDAN

Sİ-Lİ-NE-CEK❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 22, 2022

"2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır'da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."