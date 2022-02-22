Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu yapıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turu, Atina'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.
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