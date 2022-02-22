Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Afrika Recep Tayyip Erdoğan
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