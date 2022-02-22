Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşen 3. Türkiye-Afrika ortalık zirvesindeki temaslarının ardından Afrika ziyaretleri netleşmişti.

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri; batılı ülkelerin neokolonyalist anlayışı ve Çin’in borçlandırma yoluyla uzun vadede yarattığı bağımlılık anlayışına bir karşı duruş niteliğinde. Türkiye, Afrika ile ekonomik ilişkilerini eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışıyla inşa ediyor.



Bugüne kadar otuzdan fazla Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe “Şimdiye kadar kıta dışından Afrika’yı bu kadar ziyaret eden bir lider görmedik” ifadesini kullanmıştı.



Türkiye'nin Afrika'ya yönelme sebebini, kıtaya olan ziyaretleri ve Türkiye – Afrika ilişkilerini ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı Kaan Devecioğlu’yla değerlendirdik.



