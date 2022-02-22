Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ve Senegal'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın yarın yapması planlanan Gine Bissau ziyareti ise iptal oldu. Yurda dönecek olan Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Gine Bissau ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi katılacak.https://t.co/e01DR3Hd4u pic.twitter.com/Gp3BgkKv7i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ise ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönecek.