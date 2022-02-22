Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın görüşme öncesi ele alınması planlanan konularla ilgili yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:

"İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."