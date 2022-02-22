Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak
[Fotoğraf: Getty]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişare toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın görüşme öncesi ele alınması planlanan konularla ilgili yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
Türkiye ile Kosova Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hk. https://t.co/LCSMRpUGcM pic.twitter.com/iP9Xqx2QGu— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 22, 2022
Etiketler: Ankara Dışişleri Bakanlığı Kosova
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