Türkiye'de 3,7 milyon geçici koruma altında olan Suriyeli bulunuyor. Bu sayı diğer ülkelerden gelen farklı statüdeki sığınmacılarla birlikte 5,4 milyonu buluyor.

Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan planın detaylarında neler var?

2 yöntem izleniyor

"Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele"de yabancıların, yerli nüfusa oranının yüzde 25'i geçmemesi esas. Mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşılması durumunda 2 yöntem izleniyor.

Ya bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor, ya da yoğunluğun bulunduğu bölgelerdeki sığınmacılar gönüllülük esasıyla farklı il ve ilçelere yerleştiriliyor.

52 ilde 800 mahallede devreye alındı

Seyreltme planı, 52 ilde toplam 800 mahallede devreye alındı. İstanbul'da ise Fatih ve Esenyurt ilçeleri, her türlü statüden yabancıların başvurularına kapatıldı.

İlk kez Altındağ'da uygulandı

Uygulama, ilk kez Ankara Altındağ'da hayata geçti. İkamete uygun olmayan binalar yıkıldı. 5 bine yakın geçici statüdeki sığınmacının ilçeden taşınması sağlandı.

Koordinasyonu kolaylaştıracak

Seyreltme planının, güvenlik ve kamu hizmetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırması bekleniyor.

Ayrıca sosyal ayrışmayı önlemek ve uyum sağlamak hedefleniyor.