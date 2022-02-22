Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Burkina Faso’ya taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki altın madeninde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gomgombiro altın madeninde meydana gelen şiddetli patlamada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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