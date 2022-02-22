Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Batı Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslarına devam ediyor.
Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış töreninden sonra Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Etiketler: Almanya Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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