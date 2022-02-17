Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 03:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti il başkanları toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda 2023 seçimleri öncesinde teşkilatın çalışmaları değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 152'inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan, teşkilata bir kez daha uyarılarda bulunacak. İllerdeki son durum detaylı şekilde ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
2023 seçimleri en önemli gündem başlığı olacak. Yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarından sahada daha aktif çalışmalarını isteyecek. İllerde devam eden projeler de toplantıda gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadele politikasının" halka doğru anlatılması talimatını verecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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