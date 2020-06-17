Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak.

Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, İç siyasetteki gelişmeler. Tüm başlıklar enine boyuna görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durumla ilgili bilgi verecek

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başlayacak. Öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.

İki lider Libya'daki son durum ile ilgili fikir alışverişinde bulunacak

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli siyasi partiler yasasında değişikliği de konuşacak

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.

Ve koronavirüs. Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.