Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.