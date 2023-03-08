Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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