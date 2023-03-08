6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ne zaman görüşeceği merak konusu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP'nin aday çıkarmak yerine 6'lı koalisyon adayını destekleyebileceğini söyledi.

Sancar'ın Kılıçdaroğlu'nu HDP genel merkezine davet etmesinin ardından 6’lı koalisyonun diğer ortaklarının da bu konudaki tavrı merak konusu olmuştu.

Akşener: Siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine saygı duyarız

İlk açıklama bir televizyon programına konuk olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

"Birbirleriyle olan ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Biz bugüne kadar buna saygı duyduk yani x partisinin y partisi ile olan ahbaplığını veya görüşmemesine öbürünün öbürü ile olan tutumuna saygı duyduk. O masada HDP yok yani Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor."

Davutoğlu: HDP ile ilişkiler konusunda partilerin farklı pozisyonları var

HDP ile ilişkiler konusunda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuştu.

Davutoğlu, her partinin farklı bir pozisyonu olduğunu belirtti ve "Adayımıza destek verecekse bu o seçmen kitlesinin desteği anlamına gelir" ifadesiyle HDP ile temasa destek verdi.

Saadet Partisi: HDP'nin bakanlık talebi olursa bu da konuşulur

6’lı koalisyondan en net HDP mesajı Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Kılıçdaroğlu'nun HDP’yi de ziyaret edeceğini aktararak, "HDP'yi de ziyaret etmesi gerekir, ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" yorumunu yaptı.

HDP’nin Kılıçdaroğlu’ndan olası bir bakanlık talebini de değerlendiren Aydın, "Eğer talepleri olacaksa bunlar da konuşulur" dedi, kararın Kılıçdaroğlu’na ait olduğunu vurguladı.

