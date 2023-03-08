Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, "kadın gücü" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşı, kadın gücüdür. Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2023
İmkânsızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların #DünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan Kadınlar Günü
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